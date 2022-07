Sénégal : Un recul des prix des « matériels de transport »

Selon le rapport du mois de mai de l’Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd), les prix des « matériels de transport » ont reculé de 14,3% par rapport au mois précédent. Et cette baisse des prix est « imputable » à celle des prix des voitures de tourisme (-27,7%), importée en grande partie du Japon (- 48,2%) et de la France (-22,6%).



Toutefois, le document renseigne que « le renchérissement des véhicules automobiles pour le transport des marchandises (+8,4%), provenant notamment de la France (+38,6%) a atténué cette tendance à la baisse ».



Par rapport au mois de mai 2021, les prix des produits de cette section se sont relevés de 24,7%. Sur les cinq premiers mois de 2022, les prix de ces produits ont augmenté de 21,4%, relativement à ceux de la même période de 2021.