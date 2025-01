Sénégal – Union européenne : Un premier dialogue stratégique avec les nouvelles autorités

Les autorités sénégalaises et la Team Europe (l’Union européenne et ses États membres) ont tenu, ce mardi à Dakar, leur Dialogue de partenariat annuel. Cette première session avec les nouvelles autorités sénégalaises a été l’occasion d’approfondir les échanges en vue d’un partenariat rénové autour de domaines d’intérêt commun.



Les discussions ont porté sur la manière dont l’UE et le Sénégal peuvent collaborer pour atteindre les objectifs de la Vision Sénégal 2050, en mettant l’accent sur la compétitivité économique, la qualité du capital humain et un aménagement durable du territoire.

L’amélioration des conditions de vie des Sénégalais demeure au cœur de la coopération entre le Sénégal et l’UE.

Ainsi, les échanges ont également abordé les enjeux de gouvernance, les droits humains, la sécurité régionale et les questions migratoires.



La réunion a été co-présidée par Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’UE au Sénégal, en présence des ambassadeurs de la Team Europe et Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur.



Les représentants des départements ministériels concernés ont présenté un état des lieux de la situation économique et financière du Sénégal, tout en soulignant le rôle central de la bonne gouvernance et des droits humains dans la Vision Sénégal 2050.



Parmi les sujets phares abordés figuraient la création d’emplois, l’accès à une formation de qualité pour les jeunes et les femmes, ainsi que les questions sécuritaires et d’intégration régionale.