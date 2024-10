« Sénégal Vision 2050 » : les directives de Sonko aux ministres

Pour atteindre les objectifs de la vision d’un « Sénégal souverain, juste et prospère », et en premier lieu sa déclinaison en un plan quinquennal 2025-2029, le Premier ministre a demandé aux Ministres de prendre résolument en charge quatre (04) principaux défis :



- l’appropriation du Référentiel au sein des différents départements ministériels ;

- la mise en œuvre du plan quinquennal 2025-2029, notamment la déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, programmes et projets assortis de plans de performance annuels et d’indicateurs appropriés ;



- la gestion, au niveau des départements ministériels, de la transversalité des programmes et projets grâce à la définition d’une cartographie précise des processus types d’une administration publique moderne ;

- le renforcement des capacités des ministères en matière de conduite de plans stratégiques.