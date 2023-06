Sénégal : « couper Internet, c’est perdre près de 5 milliards FCFA par jour (spécialiste)

L’Etat du Sénégal a décidé « en toute souveraineté » de suspendre temporairement l’usage de certaines applications digitales par lesquelles se font les « appels à la violence et à la haine ». Mais aussi l'internet des données mobiles sur certaines plages horaires. Cette décision fait perdre plus de 5 milliards FCFA par jour.



« Couper Internet, c’est perdre près de 5milliards de Fcfa/Jour, en plus des conséquences désastreuses sur l’économie, la santé, et les activités quotidiennes », a posté Basile Niane, journaliste et spécialiste des TIC.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse à Dakar.



Ce verdict, contesté par ses militants, a plongé le pays dans le chaos. De violentes manifestations ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du pays. Des biens de l’Etat saccagés, des magasins pillés et des véhicules incendiés. 16 personnes ont été tuées et plus de 500 personnes arrêtées, selon la Police.



Dimanche, le ministère de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique a corsé les mesures pour rétablir l'ordre public. Dans un communiqué, il informe qu'en raison de la diffusion de messages « haineux et subversifs » dans un contexte de trouble à l'ordre public dans certaines localités du territoire national, l'internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires.