Sénégal: de la nécessité d'une infrastructure publique numérique à une inclusion financière sécurisée

S’agissant de l’aspect sécurité, une enquête menée par Better Than Cash Alliance, révèle que sur 343 entreprises sénégalaises interrogées dans 19 secteurs d’activité différents, 82 % ont estimé que les salaires numériques leur procuraient une plus grande sécurité, car elles n’avaient pas à se déplacer avec leurs chèques de paie. En outre, 57 % des travailleurs ont déclaré avoir un meilleur accès aux services financiers après la numérisation de leur salaire.La sécurité numérique reste cependant incontournable car pouvant entrainer de lourdes conséquences tels que : « intrusions, pertes d’informations, attaque virale, etc. Au-delà des enjeux internes, la sécurité numérique doit être prise en compte pour renforcer la confiance des usagers et partenaires », nous explique Habib Ndao, le Secrétaire exécutif de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF).Et pour ce qui est de l’identité numérique, de l'avis de M. Ndao elle « doit contribuer à rendre les transactions automatisées plus sûres et fiables qu’une authentification manuelle et à limiter la quantité d’informations fournies lors d’une transaction. Parce que des enjeux sont liés à l’identité nationale numérique (INN), notamment pour la délivrance des services adéquats en matière de santé, de couverture sociale, d’éducation, d’information et d’inclusion financière. L’identité numérique pourrait représenter une étape fondamentale pour d’autres chantiers d’avenir, tels que le vote électronique.»Celle-ci peut-on le définir, selon la banque mondiale « comme étant la possibilité pour les individus et les entreprises d’accéder à toute une gamme de produits et de services financiers (transactions, paiements, épargne, crédit, assurance) qui soient d’un coût abordable, utiles, adaptés à leurs besoins et proposés par des prestataires fiables et responsables ». Alors, est ce que les gouvernements adoptent-ils les Infrastructures publiques numériques de manière à ce qu’elles soient inclusives afin de réduire les disparités ?Pour Habib Ndao qui cite une Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au Sénégal, menée en 2021 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), seuls 31,7 % des ménages avaient accès à internet en 2018-2019 (l’accès individuel étant de 43 % d’après l’Union internationale des télécommunications, en 2020), à comparer avec les taux de 26 % en Guinée, 27 % au Mali, 36 % en Côte d’Ivoire et 58 % au Ghana.De cette étude, l'ANSD dévoile, une fracture numérique existant entre les populations selon leur milieu de résidence, le niveau de pauvreté et la région. En effet, 15,9 % des populations rurales ont accès à internet contre plus d’une personne sur deux (56,9 %) dans la zone urbaine de Dakar et un peu plus du tiers dans les autres milieux urbains.L’enjeu est donc de taille car dans "les zones où l’internet mobile est disponible, le niveau de consommation des ménages augmenterait de 14% et l’extrême pauvreté devrait diminuer de 10 %. "Dans l’absolu, des services numériques inclusifs pourraient doter les ménages à faible revenu d’outils de résilience leur permettant de mieux résister aux situations d’urgence et aux baisses de rémunération, grâce à des produits tels que les transferts de fonds, la protection sociale et le nano- crédit.Alors Habib Ndao se réjouit que pendant la pandémie COVID-19, l’infrastructure publique numérique a permis « l’expansion rapide des programmes de protection sociale pour les ménages à faibles revenus et a facilité l’accès aux services de santé et l’accès d’urgence au financement pour les petites entreprises. »A titre illustratif, en 2022, rappelle-t-il « l’Etat du Sénégal a réalisé un programme de cash transfert d’un montant unitaire de 80 000 FCFA à 543 000 familles vulnérables répertoriées. L’opération visait à soulager les plus démunis face à la hausse des prix, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid. Il y a aussi le Nano le nano-crédit est un produit s'inscrivant dans la politique d'inclusion financière du Sénégal visant l'octroi de crédits allant de 25.000 à 300.000 FCFA. Il s'adresse aux cibles les plus vulnérables et exerçant principalement des activités dans la pêche et au sein des marchés. De même, le système intégré de gestion de l’information pour la couverture sanitaire universelle a permis de numériser et d’enrôler 2,8 millions de personnes entre 2019 et fin 2020. »