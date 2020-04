Sénégal: des Kits de l'OMS pour protéger le personnel soignant contre le COVID-19

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait don à l’Etat du Sénégal des équipements de protection destinés en priorité au personnel soignant en première ligne dans la lutte contre le COVID-19. Il est composé entre autres de gants, de combinaisons, de lunettes de protection, de masques chirurgicaux, de masques faciaux de type FFP2, de cache-visages, etc.

Cette action de l'OMS a été réalisée en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Union Africaine (UA), les gouvernements nationaux pour s'assurer que ces équipements parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin : le personnel de santé de première ligne en Afrique.

Ce don a été remis au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, le mardi 21 avril 2020, par Dr Lucile Imboua, Représentant de l’OMS.



Pour Dr Imboua, Représentant de l’OMS au Sénégal : «Ces équipements étaient prévus depuis plusieurs mois. Mais il y avait des difficultés de transport dues à la réduction des vols internationaux.

Dans le cadre de la solidarité de l’OMS et ses partenaires face à cette pandémie, ces équipements ont été fournis à tous les pays d’Afrique. C’est avec plaisir que nous accompagnons cette réponse ; et nous espérons que nous allons bientôt arriver à la fin de cette crise sanitaire. »

Réagissant à ce geste de solidarité, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a demandé à Mme le Représentant de transmettre les remerciements du Gouvernement au Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, « pour lui dire combien le Sénégal est sensible et

reconnaissant par rapport à l’accompagnement de l’Organisation mondiale de la Santé à la riposte de notre

pays.



L’exemple le plus illustratif est le fait d’avoir dépêché un expert de la dimension du Dr Farba Lamine Sall pour venir nous accompagner, mais aussi ce don important que vous faites aux pays africains et

aujourd’hui vous nous remettez le lot du Sénégal. Nous vous remercions beaucoup et comme vous, nous espérons que bientôt ce COVID-19 ne sera qu’un mauvais souvenir. Mais dans tous les cas de figure, le

Sénégal a été toujours reconnaissant de votre accompagnement bien avant, pour nous aider à toujours renforcer notre système de santé.



Donc au nom du Chef de l’Etat, je vous remercie. Et nous allons tout faire

pour respecter les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, vous informer et être avec vous dans le processus. Nous savons que sur beaucoup de foyers, vous dépêchez vous-même, avec vos propres ressources, des moyens humains et matériels pour nous accompagner. Cela aussi, est extrêmement déterminant dans le résultat que le Sénégal est train de faire".