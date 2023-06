Sénégal : des talibés parmi les personnes arrêtées lors des manifestations

Plusieurs talibés ont été arrêtés lors des manifestations à Kaolack, ville située dans le centre du Sénégal. L'information émane du président de la Fédération des maîtres coraniques/ Section Kaolack, Mouhamadou Lamine Fall. Après avoir interpellé les autorités étatiques, il a déclaré dans dakaractu, ignorer pour l'instant le nombre d'enfants talibés arrêtés par les FDS.



Jeudi, de violentes manifestations ont éclaté après la condamnation de Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. La décision contestée, avait poussé beaucoup des jeunes à organiser des manifestations dans les rues de Dakar et ailleurs. La ville de Kaolack n’a pas été épargnée.



La police nationale a annoncé 16 morts et plus de 500 arrestations dont des étrangers et des mineurs. L’Etat du Sénégal a décidé en toute responsabilité de suspendre certaines applications et même internent mobile pour lutter contre les appels à la violence.



Depuis hier lundi, le calme est revenu. La vie reprend son court petit à petit.