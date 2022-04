Sénégal: emploi, rémunération et heures de travail en hause dans le secteur privé (ANSD)

Le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 337 539 contre 308 586 un an plus tôt, soit une hausse de 9,4%. De même, les rémunérations globales ont progressé de 11,1% sur la même période. Les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé ont également augmenté sur la période (+1,2%). Ces données proviennent du rapport publié, par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dans le quatrième trimestre 2021.



Cette note d’analyse trimestrielle de l’enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) dans le privé permet "dresser une gamme d’indicateurs trimestriels sur l’offre d’emploi salarié, la rémunération brute des employés, les heures travaillées auprès des entreprises du secteur formel, en l’occurrence celles évoluant dans l’industrie, la construction, le commerce et les services."



Toutefois, ces indicateurs ne prennent pas en compte les employés de l’administration publique, précise la même source.