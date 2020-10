Sénégal : "en 2022, tous les véhicules âgés de plus de 25 ans seront interdits de transport public" (ministre)

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm, a soutenu qu'en 2022, tous les véhicules âgés de plus de 25 ans seront interdits de transport public, dans un entretien avec L'Observateur.



A question de savoir quel sera l'impact du renouvellement du parc sur la sécurité routière, M. Youma a estimé que "remplacer les véhicules datant des années 1950-1970 par des véhicules neufs d'une marque de dimension mondiale, connue pour la robustesse de ses produits, contribuera très fortement à réduire les accidents. En plus, la sûreté des véhicules et leur modernité contribueront à la sécurité routière, si l'on sait que le taux de vétusté des voitures à remplacer est à l'origine de beaucoup d'accidents causés la défaillance du système de freinage.



"L'état de vétusté est un facteur aggravant la mortalité des accidents. Il faut noter que les pièces de rechange de ces véhicules à remplacer ne sont plus d'origine, les pneus sont rarement adoptés et l'entretien fait défaut. Il s'agit vraiment des véhicules amortis", a fait remarquer Oumar Youm.



C'est pourquoi, a-t-il estimé, qu'en 2022, tous les véhicules âgés de plus de 25 ans seront interdits de transport public. Et aucune autorisation ne sera accordée et le contrôle technique refusé sauf pour des véhicules de collection qui auront un cadre réglementaire spécifique.



Ainsi, progressivement "les véhicules de transport de voyageurs seront au plus âgés de 15 ans, selon le segment du transport et la typologie de véhicule : taxis-urbains, car, bus ect", a-t-il précisé.