Sénégal : hausse de 1,4% des prix des matériaux de construction en juin 2022 (Ansd)

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) indique que les prix des matériaux de construction ont évolué de 1,4% en juin 2022, comparativement au mois précédent. Dans son rapport, elle souligne que cette évolution résulte, principalement, de la hausse des prix des matériaux de base, de menuiserie et pour étanchéité.



En variation annuelle, ils ont progressé de 11,3%. Selon le document parcouru par PressAfrik, les prix des matériaux d’étanchéité ont connu une hausse de 2,3%, suite à l’évolution des prix du flinktote (+2,7%) et des pax aluminium (+2,4%). Comparés à leur niveau en juin 2021, ils se sont accrus de 10,7%.



Ainsi, l’accroissement des prix des matériaux de menuiserie (+1,8%) résulte-t-il de celui des prix des articles métalliques (+3,6%) ainsi que ceux en aluminium (+1,9%). En variation annuelle, les prix ont été majorés de 15,3%.



L’Ansd renseigne que les prix des matériaux de base se sont inscrits en hausse de 1,4% au cours du mois sous revue, sous l’effet du renchérissement du fer à béton (+3,3%) et des graviers (+0,7%). Ils ont augmenté de 11,0%, en comparaison à la période correspondante en 2021.



Ceux des matériaux pour le revêtement des murs et sols se sont renchéris de 1,1% suite à l’accroissement des prix des carreaux pour sol (+1,2%) et de ceux pour mur (+0,8%). Ces prix se sont bonifiés de 13,1% en 2021.



Selon la même source, les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont appréciés de 1,1% en rythme mensuel, sous l’effet de la progression des prix des matériaux sanitaires pour salle de bain et W-C (+1,9%), progressant de 11,8%.



« L’augmentation des prix des peintures (+1,0%) est en liaison avec celle des prix des peintures à huile (+1,6%) et à eau (+0,6%). Ils se sont accrus de 5,5% », rapporte l’agence pour ajoute que « les prix des matériaux pour travaux d’électricité ont connu une baisse de 0,1%, sous l’effet du repli des prix des câbles VGV (-0,6%). Mais, en comparaison au mois de juin 2021, ils se sont accrus de 11,5%.