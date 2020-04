Sénégal : l'Institut Pasteur ne fait pas de recherches sur le vaccin contre le coronavirus (Administrateur)

L'administrateur de l'Institut Pasteur, Dr Amadou Alpha Sall a précisé dimanche, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm, qu'ils ne font pas actuellement de recherches sur un vaccin contre le coronavirus.



"Nous sommes actuellement en train de discuter avec le monde des producteurs au tour de cette thématique pour que si ce vaccin arrive que l'on puisse produire ici. Nous ne faisons pas de recherches actuellement sur le vaccin contre le coronavirus. Mais en tant que producteur c'est important de rendre cela accessible", a précisé Dr Sall.





Justifiant cette déclaration, il a soutenu, qu'ils on fait le choix de travailler sur la recherche en matière de diagnostic, mais aussi de comprendre comment la maladie travaille, reconnaissant que les recherches coûtent chères.





"On ne peut pas être sur tous les fronts. Par contre on peut faire le choix de travailler dans certains domaines et dans d'autres. D'être vigilants de manière à ce que si l'opportunité permet de rendre accessible ces recherches au niveau du Sénégal, d'avoir une équipe qui soit prête. Pour, soit contribuer à cette recherches, où à le fabriquer afin qu'ils soient accessible aux Sénégalais et à l'Afrique", a-t-il conclu.