Sénégal : l’annonce forte de Cheikhou Kouyaté pour son avenir

Le milieu de terrain sénégalais, Cheikhou Kouyaté, a exprimé sa tristesse face à la pression exercée par certains pour qu'il mette fin à sa carrière internationale. Âgé de 34 ans, Kouyaté continue d'évoluer au plus haut niveau avec Nottingham Forest, un club anglais de Premier League.



Lors de la saison en cours, le joueur originaire de Dakar a participé à 13 matchs, toutes compétitions confondues. International depuis 2012, le milieu de terrain a disputé 89 matchs avec les « Lions », inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive. Il compte à son actif deux participations en Coupe du monde et 4 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, notamment celle remportée en 2022.



« Je ne sais pas combien d'années il me reste. Seul Dieu le sait. Mais pour l'instant, si je peux encore profiter de quelques années sur le terrain, tant mieux. La pression pour me pousser à la retraite ne me dérange pas, car je sais ce dont je suis capable. Et si je dois en discuter, ce sera en face de connaisseurs du football », a-t-il déclaré dans une Interview accordée à l'APS.