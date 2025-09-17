Sénégal : la DGID suspend le dépôt de la déclaration pays par pays pour les exercices 2023 et 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce mercredi 17 septembre 2025, la suspension de l’obligation de dépôt de la déclaration pays par pays pour les exercices 2023 et 2024 concernant les entreprises établies au Sénégal.



Le document rappelle que cette obligation avait été instituée par la loi n°2018-10 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts, et qu’elle s’applique en principe aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.



La DGID précise, en se référant aux alinéas 2 et 3 de l’article 31 ter de la loi, que le dépôt de la déclaration pays par pays incombe aux entreprises établies au Sénégal qui remplissent l'une des conditions ci-après:





- être détenue, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État n'exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Sénégal;



- être détenue, directement ou indirectement par une personne morale établie dans un État ne figurant pas sur la liste prévue à l'alinéa 8 de l'article 31 ter du CGI mais avec lequel le Sénégal à conclu un accord d'échange de renseignements en matière fiscale;



- être détenue directement ou indirectement par une personne morale établie dans un État figurant sur la liste prévue à l'alinéa 8 de l'article 31 ter du CGI, qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Sénégal, lorsqu'elle est informée par l'administration fiscale d'une défaillance systémique de l'État de résidence fiscale de l'entreprise qui la détient directement ou Indirectement.