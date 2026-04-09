Dakar: un sexagénaire interpellé «pour harcèlement et tentative d’abus sur une mineure»

Le Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud (Dakar) a procédé, mardi 07 avril, à l’interpellation d’un homme d’une soixantaine d’années impliqué dans une affaire de harcèlement sur mineur, tentative d’abus sexuel et actes contraires à la loi.



Selon les informations rapportées par la Police nationale, les faits concernent une élève de la classe de 3ᵉ, approchée à bord d’un bus du BRT à la gare de Golf Sud. Le suspect, prétextant vouloir aider l’adolescente dans ses révisions, lui aurait proposé des manuels scolaires et obtenu son numéro de téléphone.



Rapidement, le mis en cause a instauré un climat de harcèlement à travers des appels insistants, des propos déplacés et des messages à «caractère sexuel». Faisant «preuve d'un grand courage et d'une maturité exemplaire» la mineure a alerté la Police via le Central de Dakar et a accepté de participer à un dispositif d'interpellation en feignant d'accepter une invitation au domicile du suspect.



Une opération de filature a été mise en place, à la Cité Aliou Sow. Les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus dès que la victime a été invitée dans la chambre du mis en cause. Le suspect a été appréhendé alors qu’il tentait de passer à l’acte.



Conduit au commissariat, il aurait reconnu les faits. L’individu a été placé en garde à vue pour harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature. Le mis en cause sera déféré au parquet à l’issue de la procédure.