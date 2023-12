Sénégal : la cérémonie de remise du trophée du « Penseur de la Souveraineté » est prévue ce samedi 23 décembre

Ce Samedi 23 décembre 2023, le think tank panafricain LEGS-Africa procèdera à la remise du trophée du « Penseur de la Souveraineté » aux auteurs écrivains suivants : Boubacar Boris DIOP, Aoua Bocar LY-TALL, Alioune SALL Paloma, Aminata Sow FALL, Thierno Souleymane Diop NIANG (trophée d’encouragement pour un jeune penseur émergent), selon un communiqué.



La même source annonce que LEGS-Africa décerne ce trophée à des penseurs, écrivains, essayistes dont les œuvres contribuent à la réhabilitation de la conscience historique africaine et mettent en lumière les voies de souveraineté du continent africain et des africains, tout en valorisant le potentiel africain et la place du continent dans la géopolitique internationale.



Ce trophée a été décerné lors de la première édition en 2016, à Amadou Elimane KANE, poète-écrivain et fondateur de l’institut culturel panafricain de recherche, à Felwine SARR, économiste-enseignant-chercheur-écrivain, à Ndongo Samba SYLLA, chercheur-économiste, essayiste pour leurs œuvres respectives.



La cérémonie de remise du trophée du Penseur de la Souveraineté aux récipiendaires aura lieu à l’occasion de la célébration des 10 ans de LEGS-Africa, ce samedi 23 décembre, à partir de 10h00, à la Maison de la presse Babacar Touré.



Cette célébration sera consacrée à un débat public à travers une serie de trois panels avec des chercheurs, des jeunes leaders émergents et des candidats à la candidature à l’élection présidentielle de 2024. Le thème de l’évènement est : « Efficacité de l’action publique : entre logique partisane de conque te de pouvoir et logique citoyenne. »