Sénégal : la destination du premier baril de pétrole produit á Sangomar inconnue

Où se trouve le premier baril de pétrole produit au Sénégal? Au début du mois de juin, Commodity Insights avait rapporté que Shell était l'acheteur du premier lot de brut produit à Sangomar. Toutefois, l'entreprise n'a pas souhaité commenter cette information. Les analystes sont pour l’instant incertains quant à la destination finale de cette première cargaison, mais un porte-parole de Woodside a indiqué à Commodity Insights que "ce brut possède des caractéristiques moyennement acides similaires à celles des bruts d'Oman et de Johan Sverdrup en Norvège."Selon les données disponibles, le brut Oman Blend est principalement vendu en Chine, tandis que le Johan Sverdrup est très prisé par les raffineurs en Pologne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Cette diversité dans les destinations potentielles reflète l'intérêt international croissant pour le pétrole brut sénégalais, promettant de nouvelles perspectives économiques pour le Sénégal.La première cargaison de pétrole brut du Sénégal est en cours de chargement sur le projet pétrolier Sangomar de Woodside. Cette avancée survient quelques semaines après l’annonce du premier baril de pétrole produit sur le site, selon les données de suivi des navires et des sources du marché.Le lundi 1er juin, le pétrolier Maran Poseidon, battant pavillon grec, a accosté au terminal d'exportation, selon les informations fournies par S&P Global Commodities at Sea. Ce navire, d’une capacité de 1,06 million de barils, a été affrété par Shell International Trading.Cette première exportation de brut marque une étape significative pour le Sénégal, qui aspire à devenir un acteur important sur le marché mondial de l'énergie. Le développement du projet Sangomar et la collaboration avec des géants de l'industrie pétrolière comme Woodside et Shell symbolisent un avenir prometteur pour l'industrie énergétique du pays, rapporte Bess Bi.