TER Phase 2 : Diomaye Faye inaugurera la liaison Diamniadio - AIBD le lundi 28 septembre

Au Sénégal, le ministère des Transports Terrestres et Aériens (MITTA) annonce l'inauguration de la phase 2 du Train Express Régional (TER). La cérémonie d'ouverture officielle de la section Diamniadio - AIBD est prévue le lundi 28 septembre 2026 à la Gare TER de l'Aéroport International Blaise Diagne, sous la présidence du Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.



Cette extension très attendue va enfin relier le pôle urbain de Diamniadio à l'aéroport AIBD, assurant la continuité du corridor Dakar - Diamniadio - Aéroport. Elle devrait aussi permettre de fluidifier le transport des voyageurs et des travailleurs de la plateforme aéroportuaire, tout en renforçant l'intermodalité entre le rail et l'aérien, avec à la clé une réduction significative du temps de trajet vers l'aéroport.