Sénégal: la pêche illégale occasionne une perte annuelle de 150 milliards FCfa

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (Inn) occasionne une perte annuelle de 150 milliards de francs Cfa au Sénégal, a révélé, Jon Anderson, responsable du projet Winrock feed the future (Usaid-Dekkal Geej).



« Les navires de pêche industrielle non autorisés, en particulier, ont contribué au pillage des ressources halieutiques dans des proportions énormes. Rien qu’au Sénégal, il en résulte une perte annuelle de 150 milliards de francs Cfa », a-t-il déclaré au cours d'un atelier à Saly, dans le cadre du projet Feed the future Sénégal- Dekkal Geej de l’Agence des Etats-Unis d’Amérique pour le développement international (Usaid), rapporte Walfadjri.