Sénégal : la peur de s’exprimer gagne du terrain depuis les récentes arrestations arbitraires (micro-trottoir)

Parler ou s’exprimer sur l’actualité politique commence à faire peur au Sénégal. Journalistes et hommes politiques n’arrivent plus à s’exprimer librement, par peur d’être convoqué. Ils sont soit, placé en garde-à-vue ou sous contrôle judiciaire. C’est le cas de Pape Ndiaye de Walf Tv et de l’ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré. Sur le terrain, le constat est le même. Trouver quelqu’un qui va s’exprimer est devenu rare. Il a fallu à l’équipe de PressAfrik d’être très convaincante pour soutirer la moindre phrase des bouches des Dakarois. « Je ne veux pas être arrêté ». C’est la phrase qui revient tout le monde quand on interpelle un Sénégalais. Quelques-uns qui ont accepté de se prêter à notre exercice, ont déploré cette stratégie du régime en place, estimant que « la prison ne peut pas être solution ». Regardez….

Aissatou DIENE (stagiaire)

