Sénégal : la première promotion de femmes gendarmes fête ses 20 ans

La première promotion de femmes gendarmes célèbre ses vingt ans. À cette occasion, la Gendarmerie nationale a décidé de leur rendre un hommage, ce lundi 19 octobre, à travers une publication sur sa page Facebook.



«Pionnières hier, références aujourd’hui, inspiratrices pour toujours », a écrit l’institution, qui célèbre ainsi deux décennies de présence féminine dans ses rangs.



«Vingt ans après avoir ouvert la voie, ces femmes continuent d’incarner « l’honneur et la fierté de servir», a souligné la Gendarmerie nationale. Elle a salué ainsi leur parcours et leur rôle de pionnières.