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Sénégal : la première promotion de femmes gendarmes fête ses 20 ans



Sénégal : la première promotion de femmes gendarmes fête ses 20 ans
La première promotion de femmes gendarmes célèbre ses vingt ans. À cette occasion,  la Gendarmerie nationale a décidé de leur rendre un hommage, ce lundi 19 octobre, à travers une publication sur sa page Facebook.

«Pionnières hier, références aujourd’hui, inspiratrices pour toujours », a écrit l’institution, qui célèbre ainsi deux décennies de présence féminine dans ses rangs.

 «Vingt ans après avoir ouvert la voie, ces femmes continuent d’incarner « l’honneur et la fierté de servir»,  a souligné la Gendarmerie nationale. Elle a salué ainsi leur parcours et leur rôle de pionnières.
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Fatime Gueye

Lundi 19 Octobre 2026 - 16:03


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