Finale CAN 2025 : le TAS va rendre sa sentence fin novembre après l'appel du Sénégal

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a apporté une mise à jour sur la procédure concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans un communiqué, ce lundi 19 octobre 2026, à Lausanne, l’institution indique qu’elle examine "l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF)".



Le document rappelle d’abord que l'audience s'est tenue le 8 octobre 2026, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse, à huis clos, précisant que la Formation arbitrale a "entamé ses délibérations et les poursuit actuellement" et que les arbitres "ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée «sentence du TAS»".



Le tribunal ajoute que "ce processus prendra plusieurs semaines" et que "la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026". En attendant, il rappelle que "seules les informations communiquées par les canaux du TAS sont considérées comme officielles" et que "toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS".



Le Sénégal conteste la décision de la CAF



A l’origine de cette affaire, le Sénégal a saisi le Tribunal Arbitral du Sport pour récupérer son titre de champion de la CAN 2025, qui lui a été retiré sur tapis vert par la Confédération Africaine de Football. Bien que le Sénégal ait battu le Maroc sur le terrain (1-0) lors de la finale du 18 janvier 2026, la CAF a finalement déclaré le Maroc vainqueur par forfait (3-0) en raison d'une interruption de jeu de quinze minutes provoquée par les joueurs sénégalais pour protester contre un penalty.



Estimant que cette sanction administrative est injustifiée puisque le match est allé jusqu'à son terme, la Fédération Sénégalaise de Football a déposé un recours au TAS.