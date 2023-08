Sénégal : la production totale d’électricité s’est accrue de 11,9% en mai

Par rapport à mai 2022, la production totale d’électricité s’est accrue de 11,9%. Au mois sous revue, la production totale d’électricité de la SENELEC est évaluée à 558,8 GWH contre 522,2 GWH au mois précédent, soit une hausse de 6,9%, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Le rapport indique que « l’activité minière suivie auprès des entreprises formelles du secteur moderne, est marquée par une bonne tenue de la production en valeur du zircon (+44,8%), du sel iodé (+25,0%) et de l’or (+7,4%), en variation mensuelle la production industrielle (hors égrenage de coton) a progressé de 13,1%, en glissement annuel.



La production de ciment au Sénégal est réalisée par trois unités économiques que sont : Sococim, Dangoté et les Ciments du Sahel. Au mois sous revue, la production de ciment (+21,2%) est revue à la hausse par rapport au mois précédent.