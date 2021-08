Sénégal : « la vaccination contre la covid-19 s’est déroulée en violation du plan initialement défini » (rapport)

L’étude réalisée par le Think Tank LEGS Africa Leadership, Éthique, Gouvernance, Stratégies pour l’Afrique portant généralement sur la redevabilité active de la gouvernance sanitaire, économique et sociale de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal montre que « la vaccination s’est déroulé en violation du plan initialement défini ».



Le rapport de legs-Africa a également décelé des inégalités dans la prise en charge et l'accès aux soins. Un manque d'équité a été constaté par les enquêteurs. Le document révèle que la question des inégalités est apparue au grand jour, sous plusieurs angles, remettant ainsi en cause, le principe de justice.



L'accès aux soins qui est la clé de voute du droit à la santé est aussi un horizon éthique, c'est-à-dire le droit de tout individu d'avoir accès à des soins de qualité équivalente en fonction de ses besoins. On a noté une absence d'équité dans la prise en charge : conception différente des centres de traitement, inégalités dans l'allocation des ressources de toute nature (humaines, financières et techniques), prise en charge disparate. La pandémie a révélé des inégalités sociales et le manque de solidarité dans l'accès aux vaccins», rapporte le document.



Qui ajoute que la vaccination s'est déroulée en violation du plan initialement défini. «Les premiers à en bénéficier, souligne-t-on dans le rapport, ont été les hautes autorités et leur entourage au détriment des personnes âgées et/ou présentant des comorbidités. Équité, responsabilité et solidarité doivent être et demeurer les maîtres-mots».