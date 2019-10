Sénégal: lancement d'une plateforme pour faciliter le recrutement à travers Internet

Djibril Diaw et compagnie ont procédé, ce jeudi au lancement d'une plateforme pour faciliter le recrutement à travers Internet. Digital.in, cette solution d’intelligence artificielle vient au service du recrutement en Afrique pour apporter une solution à la problématique dans nos pays confrontés à un « chômage endémique ».



Ces Sénégalais de France ont décidé de mettre en ligne un site spécialisé qui permet d'enrôler des candidats à l'emploi grâce à l'intelligence artificielle. C'est une tendance de fond du numérique qui permet de tout digitaliser en évitant le maximum le papier.



« Nous sommes ici dans le cadre de la promotion de Digital.in au Sénégal. Nous offrons le même exercice en Côte d’Ivoire d’ici l’année prochaine. Notre objectif, c’est d’apporter une innovation dans le marché de recrutement. Nous observons un certain nombre de plateformes qui aujourd’hui ont montré leur limite. Mais l’objectif de la plateforme est qu’elle peut travailler avec tout le monde », a soutenu Djibril Diaw co-fondateur de Digital.in.



Il ajoute : « Nous permettons aux entreprises d’aller au-delà des méthodes ou processus traditionnels de recrutement. Digital.in est un modèle économique qui permet de s’abonner, mais aussi de souscrire à des options qui permettent d’utiliser le matching par affinité (machine learning). Nous avons quatre (4) modules algorithmiques : Parsing qui permet d’analyser les CV ou l’offre. On a le moteur de recherche intelligent et la suggestion de candidats ou offre ».



Selon M. Diaw, « Digital.in, exclusivement réservée aux profils cadre-dirigeants (top middle et management) est aujourd’hui. Dans deux pays que nous considérons dans notre stratégie de développement comme des pays pilotes. Nous espérons une levée de fond pour déployer 10 pays dès 2021 et notre comptons innover dans le domaine des RH en Afrique ».