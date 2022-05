Sénégal: lancement lundi à Dakar du 1er académie de financement des PME

L’Agence de la coopération allemande (GIZ) et l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) ont procédé, ce lundi au lancement de la première académie de financement des PME Dakar. Il s’agit de rapprocher plus facilement les PME et les institutions financières, afin que d'une part, un plus grand nombre d'entreprises accèdent à un financement et que, d'autre part, les institutions financières puissent développer durablement leurs services aux PME. Les PME y inclus les très petites entreprises, représentent 98 % des entreprises au Sénégal. Selon le Directeur général de la CBEAO, en fin mars 2022, 567 PME-PMI ont bénéficié de financement avec un coup global de 402 milliards de F CFA.



« La cérémonie vise à répondre à une question, est ce qu’il est possible d’avoir un financement qui soit massif pour les PME. La réponse est oui, mais c’est massif et sécurisé. L’un des enjeux du financement, c’est aussi qu’il soit remboursé. Celui qui prête qu’il ait l’assurance que celui à qui il a prêté puisse rembourser. Tout l’enjeu du projet Accès, avec la coopération Allemande Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), c’est de construire cette passerelle, ce langage commun, cette relation de confiance pour permettre à de plus en plus d’entreprise d’accéder au financement de manière sûr et sécurisé, pour les entreprises, les PME, pour le secteur bancaire », a déclaré Idrissa Diabira Directeur général de l’ADEPME.



M. Diabira de préciser : « Les petites et moyennes entreprises (PME), y inclus les très petites entreprises, représentent 98 % des entreprises au Sénégal, ce qui fait d'elles l'épine dorsale de l'économie sénégalaise. Néanmoins, elles ne bénéficient que de 9% des crédits accordés aux entreprises (…). Le renforcement et la transformation digitale de l'ADEPME contribuent également à rendre les échanges entre les entreprises et le secteur financier plus faciles, plus rapides et plus transparents ».



La BCEAO exhorte l’ensemble des parties prenantes à tirer amplement profit de la mise en place de l’académie des PME et du déploiement du projet Accès. « La BCEAO en relation avec les Etats mettra en œuvre toutes les synergies requises (…) entre de telles initiatives et les dispositifs de promotion de financement des PME et PMI dans l’UEMOA adopté par le conseil des ministres de l’union sur proposition devant ses gouverneurs. L’ADEPME en tant que structure homologué depuis le lancement du dispositif a joué un rôle important dans son opérationnalisation. Sur la base des données disponible en fin mars 2022, 567 PME PMI ont bénéficié de financement sur le régime de ce dispositif avec un coup global de 402 milliards de F CFA contre 266 milliards de F CFA en mars 2021 année de référence, soit un accroissement de 50% en une année », informe Ahmadou Al Aminou Lo, Directeur général de la BCEAO.