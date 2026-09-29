Éliminatoires CAN 2027: le onze des Lions avec Moussa Niakhaté capitaine et Nicolas Jackson en pointe

Pour le compte de la deuxième journée des éliminations de la CAN 2027, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Patrick Viera, a opéré des choix forts et un renouvellement marquant pour affronter l'Éthiopie à 13h00 (GMT). Yehvann Diouf, gardien de Reims, débutera au sein d'une équipe de départ remaniée.



La défense sera notamment guidée par l'expérience de Moussa Niakhaté aux côtés du jeune Sadibou Sané, de la pépite El Hadji Malick Diouf et du jeune prodigue Malang Sarr. Au milieu de terrain, la créativité est confiée au duo Lamine Camara et Pape Gueye, chargés d'alimenter une ligne d'attaque inédite et explosive.



Assane Diao, Ibrahim Mbaye et Abdallah Sima seront chargés de soutenir l'attaquant de pointe de Chelsea, Nicolas Jackson.