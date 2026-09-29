Intelligence artificielle : «Ces machines ne sont pas neutres. Elles ont été nourries ailleurs», prévient Diomaye

Les intelligences artificielles (IA) «ne sont pas neutres» car «elles ont été nourries ailleurs», a dit ce mardi le chef d’Etat sénégalais Diomaye Faye, appelant ses jeunes compatriotes à prendre en main leur destin en façonnant leur propre histoire du numérique, dans une déclaration.



«Ce monde a déjà un nom et vous le prononcez tous les jours. Des machines désormais écrivent, calculent, traduisent, dessinent et diagnostiquent. Elles répondent à toute question en quelques secondes, dans toutes les langues et déjà dans les nôtres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et vous vivez déjà avec elle», a déclaré Diomaye Faye, au cours de l’installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS).



Pour le chef d’Etat, si l’IA représente une «chance pour franchir en 10 ans ce que d'autres ont mis des siècles à parcourir», une utilisation non maitrisée peut constituer un relai du colonialisme. «Ces machines ne sont pas neutres. Elles ont été nourries ailleurs, dans d'autres langues, avec d'autres valeurs. Un peuple qui se contente de les consommer confie à d'autres le soin de penser à sa place. Nous avons déjà connu ça sous un autre nom : le colonialisme», a prévenu Diomaye, avant de préciser qu’il «ne veut pas une jeunesse sénégalaise cliente» de l’Intelligence artificielle.



Le président a cependant nuancé ses propos, lui qui dit vouloir des experts du développement du numérique issus du Sénégal, et capables de comprendre les enjeux du pays. «Je veux des ingénieurs, des linguistes, des juristes, des entrepreneurs, des programmeurs, des développeurs», a-t-il conclu, appelant les jeunes à se mettre au travail.