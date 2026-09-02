Monaco-Chelsea : le deal Lamine Camara tombe à l'eau, les Blues en colère

L'AS Monaco a totalement changé d'avis concernant le transfert de Lamine Camara. La Principauté avait un accord avec la direction londonienne pour son international sénégalais. Cependant, le deal est tombé à l'eau.
Selon le journaliste Fabrizio Romano, le fait que l'AS Monaco est parvenue à trouver une porte de sortie à Folarin Balogun est une des raisons pour lesquelles le deal a capoté.
Chelsea fou de rage contre l'AS Monaco
Chelsea est très énervé contre les dirigeants monégasques et considère cela comme un comportement non professionnel. Le journaliste anglais Ben Jacobs a indiqué que Chelsea aurait pu refuser de vendre Enzo Fernandez à Manchester City, mais les Blues ne l'ont pas fait après avoir donné leur parole au joueur et aux Citizens.
Cependant, Lamine Camara restera donc à l'AS Monaco et c'est une bonne nouvelle pour Filipe Luis.
Selon le journaliste Fabrizio Romano, le fait que l'AS Monaco est parvenue à trouver une porte de sortie à Folarin Balogun est une des raisons pour lesquelles le deal a capoté.
Chelsea fou de rage contre l'AS Monaco
Chelsea est très énervé contre les dirigeants monégasques et considère cela comme un comportement non professionnel. Le journaliste anglais Ben Jacobs a indiqué que Chelsea aurait pu refuser de vendre Enzo Fernandez à Manchester City, mais les Blues ne l'ont pas fait après avoir donné leur parole au joueur et aux Citizens.
Cependant, Lamine Camara restera donc à l'AS Monaco et c'est une bonne nouvelle pour Filipe Luis.
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