Accord avec FMI : Tahirou Sarr alerte sur l'endettement du Sénégal et exige une contribution fiscale renforcée des résidents étrangers

À la suite de l'annonce d'un nouvel accord conclu entre l'État du Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) portant sur près de 1 537 milliards de FCFA de financements, Tahirou Sarr est monté au créneau pour questionner la soutenabilité de la dette publique et la répartition des charges fiscales. Tout en prenant acte de ce programme financier, le leader politique s'interroge sur la pertinence d'accroître la dette nationale alors que la population sénégalaise subit déjà la pression fiscale, la vie chère et le chômage.



Sur sa page Facebook, Tahirou Sarr pointe du doigt l'absence de politique de contribution proportionnelle pour les ressortissants étrangers vivant au Sénégal. Selon lui, cette population bénéficie des services publics, des infrastructures et des subventions de l'État sans s'acquitter de manière équitable de l'impôt, des taxes ou des frais administratifs liés aux titres de séjour. Précisant qu'il ne s'oppose pas aux étrangers mais à un système d'intégration sans contrepartie financière, il affirme que la tradition d'accueil (« Teranga ») ne doit pas être financée à crédit par les citoyens sénégalais.