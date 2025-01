Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko annonce la restructuration d’Air Sénégal et d’AIBD SA

Le Premier ministre Ousmane Sonko prévoit une restructuration en profondeur des sociétés Air Sénégal SA et AIBD SA. Il a également exprimé la nécessité d'examiner en détail la situation financière de chaque société nationale.



Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le chef du gouvernement annonce qu’il va présider deux réunions interministérielles en février 2025.



« Le Premier Ministre s’est appesanti sur les difficultés financières de « Air Sénégal SA » et de « AIBD SA » et l’urgence attachée à la restructuration globale de ces sociétés », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.



À cet égard, Ousmane Sonko présidera « deux réunions interministérielles consacrées respectivement à la situation de chaque société, au cours de la deuxième décade du mois de février 2025 », selon le communiqué.