Levée de leur immunité parlementaire : Ndèye Saly Diop et Moustapha Diop convoqués mercredi devant la commission ad hoc

Les députés Ndèye Saly Diop et Moustapha Diop, mis en accusation devant la haute cour de justice, sont convoqués demain, mercredi, devant la commission ad hoc. Celle-ci, installée hier lundi et adoptée en plénière, est chargée d'examiner la demande de levée de leur immunité parlementaire. Une séance plénière est prévue le 2 mai prochain pour statuer sur la question.



Anciens ministres sous le régime de Macky Sall, les deux élus sont cités dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. Selon L'Observateur, l'ancienne ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop sera auditionnée en premier à 15 h, suivie de son collègue Moustapha Diop à 17 h.



A noter que deux commissions ad hoc ont été adoptées hier lundi lors de la séance plénière. Chacune est composée de 11 membres : 9 issus du groupe parlementaire Pastef Les Patriotes, 1 du groupe parlementaire Takku-Wallu et un autre représentant les non-inscrits.