Sénégal–Mauritanie : vers un accord bilatéral pour l'amélioration du séjour des ressortissants sénégalais

Selon les informations rapportées par TRUST Magazine, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yassine Fall, a fait état de progrès notables dans les discussions engagées entre Dakar et Nouakchott, en vue d’améliorer les conditions de résidence des Sénégalais vivant en Mauritanie.



Cette déclaration a été faite ce lundi 28 avril, à l’occasion d’un Space organisé sur le réseau social X, qui a rassemblé plus de 6 000 participants. La ministre a indiqué qu’un accord était en voie de finalisation. « Un document est actuellement sur la table afin de garantir un cadre de séjour plus apaisé à nos compatriotes », a-t-elle affirmé.



Cette initiative intervient dans un contexte particulièrement délicat. Depuis le début de l’année, la multiplication des expulsions de migrants, notamment sénégalais, sur le territoire mauritanien, a suscité une vive inquiétude au sein de la société civile et des organisations de défense des droits humains. En réponse, les autorités sénégalaises ont intensifié leurs démarches diplomatiques dès janvier 2025. La visite officielle du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, à Nouakchott, a notamment permis d’aboutir à une réduction des frais et à une simplification des procédures d’obtention de la carte de séjour.



En mars dernier, Madame Yassine Fall s’est rendue à son tour en Mauritanie pour y remettre un message du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue mauritanien, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Elle y a réitéré l’engagement du Sénégal en faveur d’une coopération bilatérale renforcée, fondée sur le respect mutuel et la protection des ressortissants sénégalais.



L’accord en cours d’élaboration, dont la signature est attendue dans les prochaines semaines, constitue une avancée majeure en faveur de conditions de vie dignes, stables et sécurisées pour les Sénégalais résidant en Mauritanie.