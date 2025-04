Renforcement de la coopération militaire : le Président mauritanien reçoit une délégation sénégalaise de haut niveau

Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, au Palais présidentiel de Nouakchott, le lundi 28 avril, le ministre sénégalais des Forces armées, le Général Birame Diop. Ce dernier était accompagné du Général de Corps d’Armée Mbaye Cissé, chef d’État-major général des armées du Sénégal.



Cette visite officielle de deux jours s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Mauritanie et le Sénégal, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité.



Une séance de travail s’est tenue au siège du ministère mauritanien de la Défense, réunissant les deux délégations. Les discussions ont porté sur le développement de la coopération en matière de renseignement, l’échange d’expertises militaires, la sécurisation des frontières communes, ainsi que la mise en œuvre de patrouilles conjointes.



À l’issue de cette rencontre, un communiqué conjoint a été publié, réaffirmant la volonté commune des deux États de consolider leur partenariat stratégique en vue de promouvoir la stabilité et la sécurité dans la sous-région.



La séance s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables militaires des deux pays, témoignant de l’importance accordée à cette coopération.