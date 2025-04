Kolda : les acteurs réfléchissent sur une nouvelle cartographie de la ville pour passer de 15 à 20 quartiers

Le processus de réorganisation urbaine de la ville de Kolda connaît une avancée notable. Conformément à l'arrêté numéro 04821/MDCL/DCL du 16 avril 2009 fixant le nombre de quartiers dans les communes du Sénégal, la capitale du Fouladou s’apprête à passer de 15 à 20 quartiers administratifs.



À l'initiative du Maire Mameboye Diao, une rencontre regroupant l'ensemble des forces vives de la commune s'est tenue ce lundi 28 avril. L'objectif de cette concertation était de partager et discuter la proposition de découpage territorial présentée par le service du cadastre. Ce projet, qui repose sur une approche participative, entend définir de manière consensuelle les nouvelles limites des quartiers.



Les débats engagés au cours de cette rencontre ont permis de recueillir des observations pertinentes de la part des différents acteurs. Toutefois, ils se poursuivront au sein des cadres de concertation des quartiers afin d'affiner le découpage proposé et d’aboutir à un consensus autour des limites naturelles. Celles-ci seront, par la suite, matérialisées par des coordonnées géographiques précises, avec l’appui des techniciens du cadastre.



Le document final issu de ce travail collectif servira de base pour une nouvelle cartographie officielle de Kolda. Cette réforme vise à mieux organiser l'espace urbain, à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la planification du développement de la ville.



Avec ce projet, Kolda amorce une étape décisive dans sa modernisation territoriale, fidèle à sa vocation de ville dynamique au cœur du Fouladou.