Sénégal : le déficit commercial se dégrade de 351,2 milliards en août 2023 (Ansd)

Durant le mois d'août 2023, la balance commerciale du Sénégal a enregistré un déficit de 351,2 milliards, soit une dégradation de 88,9 milliards par rapport au mois précédent.

Cette situation dénote une baisse des exportations (-27,6 milliards) conjuguée à une hausse des importations (+69,6 milliards).



Selon l’Agence nationale de la statistique de la démographie, les exportations de biens sont évaluées à 246, 5 milliards au mois d’août 2023 contre 274,1 milliards un mois auparavant, soit un repli de 10, 1% (-27, 6 milliards). Ce recul s’explique, principalement par la diminution des ventes de produits pétroliers (-24,2 milliards) et d’acide phosphorique (-11,0milliards).



Au niveau de la zone Uemoa durant le mois sous-revu, les exportations de biens du Sénégal sont évaluées à 75, milliards contre 92,2 milliards le mois précédent soit une baisse de 19,5% (-18,4 milliards). Les produits pétroliers ont représenté 57,0% des exportations vers le Mali soit un repli de 13,1points de pourcentage, estime le journal Les Échos.



S’agissant des importations de biens du mois d’août 2023 elles sont évaluées à 679,2 milliards, soit une hausse de 11,4% (+69,6 milliards). Cette situation reflète, essentiellement, la hausse des achats d'huiles brutes de pétrole (+51,9 milliards), de « machines, appareils et moteurs (+20,4 milliards), d'autres produits pétroliers (+11,2milliards), de « fruits et légumes comestibles » (+5,1 milliards), de maïs (+4,5 milliards) et d'huiles et graisses animales et végétales (+2,3 milliards), poursuit la même source.