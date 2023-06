Sénégal: le gouvernement ferme tous ses consulats à l'étranger

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall a décidé de fermer tous les consulats à l'étranger, informe la RFM ce mardi. Une décision qui intervient 24 heures après le saccage du consulat du Sénégal au Milan, en Italie.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on voit un homme non encore identifié s'attaquer au personnel de l'édifice, et d'autres scandant "Libérez Sonko, Macky Sall dictateur" saccager les lieux.



Pour rappel, depuis la prononciation du verdict de l'affaire Sweet Beauty, en date le 1er juin, condamnant le leader de Pastef à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, des manifestations ont éclaté un peu partout au Sénégal. La diaspora n'était pas en reste.