Sénégal : le nom du nouveau Premier ministre attendu ce lundi 25 mai entre 18h30 et 19h (média)

Le Sénégal pourrait connaître, ce lundi 25 mai 2026, le nom de son nouveau Premier ministre, informe le journal Le Soleil qui cite des sources proches du palais présidentiel.



La même source précise que l’annonce officielle devrait intervenir entre 18h30 et 19h.



Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin, le 22 mai dernier, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. Par la même occasion, l’ensemble du gouvernement avait été dissous, ouvrant une nouvelle séquence politique au sommet de l’État.