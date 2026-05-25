Dakar : 68 migrants maliens interpellés à la Gueule-Tapée après un débarquement d’une pirogue

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 19 mai 2026, à l’interpellation de soixante-huit (68) migrants irréguliers de nationalité malienne à la Gueule-Tapée (Rue 66/55), suite au débarquement d’une pirogue en provenance de la Gambie.



Selon la Police nationale, alertée le même jour à 7 heures 40 de la présence de cette embarcation clandestine à Soumbédioune, le service a immédiatement déployé ses effectifs sur site. Les premières informations faisaient état d'une pirogue signalée vers 6 heures 30, transportant initialement plus d'une centaine de personnes.



À l'arrivée des forces de l'ordre, les passagers s'étaient déjà dispersés et le matériel de l'embarcation avait été emporté. Cependant, le prompt ratissage de la zone a permis de découvrir cinquante-deux (52) ressortissants maliens regroupés dans une concession à la Gueule-Tapée. Seize (16) autres fuyards ont été interceptés peu après dans les rues de la Médina.



Selon les déclarations des personnes interpellées, l'embarcation avait quitté la Gambie avec cent-soixante-cinq (165) passagers à son bord, incluant des hommes, des femmes et des mineurs. Les migrants ont souligné que le capitaine du navire s'était volatilisé en escortant les femmes et le reste des mineurs vers une destination inconnue.



Pour faire face à la situation et quadriller le secteur, le dispositif initial a reçu l'appui des éléments des Commissariats du Point E et de Rebeuss. Les 68 migrants interpellés ont été formellement conduits et mis à la disposition de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) pour les nécessités de l'enquête.