Équipe du Sénégal : Cheikhou Kouyaté rejoint le staff de Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026

Cheikhou Kouyaté intègre le staff de Pape Thiaw. Ancien capitaine des « Lions » et présent lors des Coupes du monde 2018 et 2022, l'ex-milieu de terrain devrait vivre une nouvelle aventure mondiale avec le Sénégal, cette fois depuis le banc. Il assiste à la première séance d'entraînement des « Lions », qui se déroule actuellement à Diamniadio.



Pour rappel, le programme des « Lions » débutera par deux rencontres amicales de préparation aux États-Unis : le dimanche 31 mai 2026 contre la sélection américaine à Charlotte, puis le mardi 9 juin 2026 face à l'Arabie Saoudite à San Antonio.



Logé dans le groupe I de la Coupe du monde, le Sénégal fera son entrée dans la compétition le mardi 16 juin 2026 par un choc contre la France au MetLife Stadium de New York. Il affrontera ensuite la Norvège le mardi 23 juin 2026 dans la même enceinte, avant de clôturer son premier tour le vendredi 26 juin 2026 contre l'Irak au BMO Field de Toronto.