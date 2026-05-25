Tabaski 2026 : la Police nationale alerte sur les arnaques en ligne

À l'approche de la fête de Tabaski, la Police nationale alerte sur une recrudescence des arnaques en ligne. L'institution constate, en cette période de préparation, une augmentation des escroqueries sur les réseaux sociaux.



Selon la Police, des individus malintentionnés utilisent des plateformes comme Facebook, TikTok et Instagram pour proposer des moutons et divers articles à des prix défiant toute concurrence. Ces fraudeurs exigent le paiement intégral ou le versement d'un acompte par transfert d'argent (Mobile Money) sous prétexte de réserver ou de livrer la commande. Dès que les fonds sont encaissés, ils bloquent leurs victimes et deviennent définitivement injoignables.



La Police souligne que, pendant les fêtes, la psychologie de l'urgence repose sur trois piliers : l'urgence (offres limitées) ; l'émotion (générosité et joie) et la distraction (surcharge mentale).



Face à cette situation, la Police nationale émet les conseils de sécurité suivants :

- N'envoyez jamais d'argent (acompte ou totalité) à des vendeurs rencontrés exclusivement en ligne.

- Privilégiez les transactions physiques : n'achetez qu'après avoir vu et vérifié la marchandise ou le cheptel.

- Restez vigilants face aux offres trop alléchantes.



En cas de suspicion ou d'escroquerie, la police invite à saisir immédiatement ses services.