Sénégal : le nombre d’employés salariés évalué à 340 641 contre 336 037 en 2022 (Ansd)

Au deuxième trimestre 2023, le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 340 641 contre 336 037 un an plus tôt, soit une progression de 1,4%, selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



De même, le document renseignent que les rémunérations globales ont progressé de 2,4% sur la même période, passant de 349,9 milliards de FCFA à 358,2 milliards de FCFA. Concernant les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé, elles ont diminué sur la période (-1,1%).



Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, s’est accru de 1,4% au deuxième trimestre 2023, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente. Cette évolution est consécutive à l’augmentation des effectifs dans le commerce (+10,0%), l’industrie (+1,4%) et, dans une moindre mesure, les services (+1,1%). En revanche, elle a été amoindrie par le repli des effectifs dans la construction (-12,5%).