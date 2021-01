Sénégal: le patient infecté du variant anglais est guéri (Dr Mamadou Ndiaye)

Le Sénégal a annoncé hier, jeudi 28 janvier 2021, la présence du variant anglais sur son sol. Selon le président-fondateur de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) « le variant britannique SASCOV 2 a été détecté dans les échantillons de la deuxième série. Suite à une étude de l’IRESSEF en collaboration avec ses partenaires de l’Unité Emancy Gambie de la London School qui ont procédé ensemble au séquençage d’échantillons de la deuxième vague du Sénégal par World Genuine sequency et réalisé le génétypage avec la méthode de MJS Next generation sequency .»



Contacté par Pressafrik pour plus détails sur le patient porteur de la nouvelle souche de la covid_19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye s'est confié sans préciser où, ni comment ce patient a contracté le virus. Mieux, il déclare que la personne porteur du virus est déclaré guéri.



« On a vu que cette personne avait présenté une variante britannique précisément en décembre. De ce fait, les contacts ont été suivis. Et le patient est guéri », a rassuré Dr El Hadji Mamadou Ndiaye.



Parlant du plan de riposte à mener devant l’apparition de cette nouvelle souche, Dr Mamadou Ndiaye d’indiquer que rien ne va changer. « Le virus est déjà dans ce pays. Rien ne va changer. C’est uniquement les laboratoires qui seront plus regardants en faisant de temps en temps ce qu'on appelle le séquençage .»