Sénégal: le rapport de RSF met en lumière "une période sombre" pour les médias de 2021 à 2024

« Ce rapport est un recueil de faits et de récits recueillis par RSF. C’est une invitation à l’action pour soigner l’image balafré du journalisme au Senegal », a déclaré Anne Bocandé, directrice éditoriale de RSF.

Selon ledit rapport, " au moins 34 incidents de violence ont été recensés, où les forces de sécurité ont non seulement confisqué du matériel professionnel mais ont également agressé physiquement des journalistes. Ces attaques surviennent principalement lors de manifestations socio-politiques, reflétant un climat où la liberté de la presse est de plus en plus menacée."



Parmi les statistiques alarmantes rapportées par RSF, au moins 15 journalistes ont été arrêtés ou interpellés sous des accusations telles que la "diffusion de fausses nouvelles" ou l'"usurpation de la fonction de journaliste". Selon Sadibou Marong, "ces arrestations sont souvent perçues comme une tentative d'intimidation visant à museler les voix critiques."



La privation d'accès à Internet à quatre reprises au cours des neuf (9) derniers mois par les anciennes autorités sous le régime de Macky Sall a également été pointée du doigt par RSF de même que la suspension répétée de Walf TV en juin 2023 et février 2024 qui représente "un précédent dangereux pour la liberté de diffusion au Sénégal."



30 recommandations



En parallèle, RSF a documenté plusieurs cas de cyber-harcèlement dirigés contre des journalistes, souvent orchestrés par des groupes politiques militants. Malgré quatre (4) plaintes déposées, aucune enquête sérieuse n'a été initiée, laissant les journalistes vulnérables à des attaques continuelles en ligne.

Face à cette montée en flèche des violations des droits de la presse, RSF a fait une série de 30 recommandations clés aux autorités sénégalaises. Parmi celles-ci, "la suppression des peines d'emprisonnement pour les infractions de presse est primordiale, tout comme la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte et d'assurer la transparence des médias. RSF préconise également un soutien accru aux médias de proximité, essentiels pour la diversité et l'inclusion dans le paysage médiatique sénégalais..." Pour RSF, la promotion d'un journalisme fiable et indépendant est cruciale pour garantir une société informée et démocratique. Pour M. Marong " il faut encourager les médias à adopter des pratiques certifiées par des initiatives telles que le Journalism Trust Initiative (JTi), le gouvernement sénégalais pourrait jouer un rôle essentiel dans la protection et la promotion des droits fondamentaux des journalistes. Ce qui offrirait des déductions fiscales. Actuellement, deux médias sénégalais, PressAfrik et Financial Afrik, sont certifiés JTi."

