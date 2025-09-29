Sénégal : le taux de chômage en baisse de 2,6% au 2eme trimestre de l’année 2025 (ANSD)

Pour le deuxième trimestre de l’année 2025, le taux de chômage élargi a atteint 19,0% pour les (15-34ans), une baisse de 2,6 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (21,6%), selon l’indicateur enquête emploi de l’Ansd.
Le taux de chômage élargi est plus élevé en milieu rural (22,8%) qu’en zone urbaine (16,4%). Selon la tranche d’âge, il est nettement plus élevé chez les jeunes, atteignant 24,0% contre 13,6% chez les adultes. En outre, les femmes sont plus touchées par le chômage, quel que soit le groupe d’âge et le milieu de résidence.
Pour ce qui des tendances de l'emploi, il est noté qu’au deuxième trimestre de l’année 2025, « 56,5% » des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail. Le niveau d’activité est plus faible chez les jeunes « 15 -34 ans », (48,2%) que chez les adultes «35 ans et plus », (69,0%).
Le même document indique que les hommes affichent un taux de participation à la main-d’œuvre supérieur à celui des femmes. En milieu urbain (65,4% pour les hommes contre 46,4% pour les femmes) En milieu rural (68,3% pour les hommes contre 47,7% pour les femmes). Ce déséquilibre est observé pour toutes les tranches d'âge.
Par ailleurs, le niveau de participation est globalement plus élevé en milieu rural (57,5%) qu’en milieu urbain (55,8%). En glissement annuel, le taux d’activité s’est rétracté de 1,1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (57,6%).
