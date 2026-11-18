Alors que le Sénégal est secoué par le fléau de la migration irrégulière, le commissaire de police Cheikh Sadibou Senghor, chef de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), a assuré le mardi 17 novembre qu’«aucune action judiciaire n'est tentée contre les migrants irréguliers» interpellés, rappelant qu’ils sont plutôt des «victimes» de passeurs.



«Aucune action judiciaire n'est tentée contre les migrants. Il faut comprendre que ces migrants-là ne sont pas des criminels. Ils sont considérés comme des victimes. Ce sont des migrants objets de trafic, comme on a l'habitude de le dire», a-t-il assuré, à l’occasion d’un atelier de 48 heures consacré à la constitution de l’Alliance des médias du Programme Opérationnel Conjoint (POC) II, financé par l’Union européenne.



Par ailleurs, l’agent des forces de l’ordre a précisé que l’atelier s’inscrit dans la volonté de l’UE et de l’Etat du Sénégal de «mettre toutes les forces pour endiguer le fléau» de la migration irrégulière et de «protéger des vies qui risquent d’être perdues en mer».



Environ 350 passeurs interpellés



Toujours selon lui, du 1er janvier au 15 novembre 2026, environ 350 passeurs ont été interpellés, avec 88 réseaux criminels démantelés. Contrairement aux migrants qui bénéficient de soins et une assistance adaptés sans poursuites, les autorités judicaires engagent la responsabilité pénale des passeurs et personnes impliquées dans la mise en œuvre des départs illégaux. «Pour les migrants qui sont interpellés, le secours est apporté et l'assistance aussi est apportée. C'est ce qui explique aussi la mise en place future des centres de prise en charge temporaire qui vont servir à une prise en charge humanitaire, psychologique et aussi surtout sociale, afin de permettre à ces migrants de recouvrir leur dignité et de retourner dans leurs foyers respectifs», a-t-il expliqué.



Pour rappel, le POC II est financé à hauteur de 34 750 000 euros par l’UE (soit environ 22,79 milliards de francs CFA). Le commissaire Senghor a donc appelé l’Alliance des médias à «vulgariser toutes les actions» pour une «lutte efficace contre le phénomène de la migration irrégulière».