En Guinée, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a ordonné, ce jeudi, l'interdiction de diffusion de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) sur tout le territoire national. Cette mesure fait suite à la publication d'un éditorial et d'une caricature jugés hostiles envers les autorités guinéennes.



«Considérant la diffusion sur les antennes de la chaîne publique RTB d'une émission comportant un commentaire éditorial hostile à l'égard de la République de Guinée ; Considérant que ce commentaire a été illustré par une caricature portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à l'image du Président de la République (…) La diffusion des programmes de la chaîne publique burkinabè Radiodiffusion Télévision du Burkina est interdite sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée, jusqu'à nouvel ordre», a écrit la HAC, dans un communiqué.



Cette mesure impose aux opérateurs de bouquets audiovisuels et à Canal+ Guinée «le retrait immédiat» de la chaîne de leurs offres. «Tout manquement ou refus d'exécution de la présente décision exposera les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée», a précisé la note.



Pour l’heure, les autorités du Burkina Faso et de la RTB n’ont pas encore réagi à cette situation.