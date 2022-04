Sénégal : les exportations atténuées par les approvisionnements en blé et en produits horticoles

Les exportations du Sénégal ont connu une hausse en janvier 2022. Mais elles ont été atténuées par les approvisionnements en blé (-8,8 milliards) et en produits horticoles (-5,5 milliards), indique l a Direction la de la prévention et des études économiques, dans un rapport. Par contre, les achats extérieurs de produits pétroliers, notamment les produits raffinés, ont baissé de 46,2 milliards. En outre, un recul des importations de produits pharmaceutiques (-4,2 milliards) et d’« automobiles et matériels de transports » (-2,9 milliards) est noté.En glissement annuel, les importations de biens ont progressé de 70,8% (+230,9 milliards), du fait du renforcement des achats de produits sidérurgiques (+42,3 milliards), alimentaires (+41,9 milliards), pétroliers (+38,7 milliards), chimiques (+27,8 milliards) et extractifs (+11,9 milliards).D’après le document, la hausse des achats extérieurs de biens alimentaires est le reflet de l’augmentation des importations de riz (+12,7 milliards), d’huiles (+9,0 milliards), de maïs (+5,0 milliards) et de blé (+4,6 milliards). Quant aux produits pétroliers, la progression constatée est due aux importations de produits pétroliers raffinés (+62,6 milliards) ; les achats d’huiles brutes de pétroles ayant baissé de 23,9 milliards.Pour les importations de biens, elles sont dominées en janvier 2022 par les produits alimentaires (19,2%), les produits pétroliers (17,1%), les produits sidérurgiques (13,3%), les produits chimiques (8,2%), les « machines, appareils et matériels électriques » (4,5%) et les « automobiles et matériels de transport » (4,1%).En variation mensuelle, elles ont crû de 5,3% (+27,9 milliards), en raison de la progression des achats à l’extérieur de produits sidérurgiques (+49,7 milliards), chimiques (+16,1 milliards), extractifs (+2,1 milliards) et alimentaires (+1,7 milliard). Pour leur part, les importations de produits chimiques sont soutenues par les achats à l’étranger d’engrais chimiques et minéraux (+16,9 milliards).La légère hausse constatée dans les importations des produits alimentaires, est due essentiellement aux achats de riz (+6,2 milliards), d’huiles (+5,6 milliards) et de maïs (+1,6 milliard).En glissement annuel, les importations de biens ont progressé de 70,8% (+230,9 milliards), du fait du renforcement des achats de produits sidérurgiques (+42,3 milliards), alimentaires (+41,9 milliards), pétroliers (+38,7 milliards), chimiques (+27,8 milliards) et extractifs (+11,9 milliards).La hausse des achats extérieurs de biens alimentaires est le reflet de l’augmentation des importations de riz (+12,7 milliards), d’huiles (+9,0 milliards), de maïs (+5,0 milliards) et de blé (+4,6 milliards). Quant aux produits pétroliers, la progression constatée est due aux importations de produits pétroliers raffinés (+62,6 milliards) ; les achats d’huiles brutes de pétroles ayant baissé de 23,9 milliards.Les importations du Sénégal en provenance de la zone UEMOA se sont établies à 6,1 milliards en janvier 2022 contre 6,5 milliards en décembre 2021, soit une baisse de 5,9% (-0,4 milliard). Elles ont représenté 1,1% du total des importations du pays sur la période, contre 1,2% au mois précédent.La Côte d’ivoire reste le principal fournisseur du Sénégal dans la zone, avec une part de 85,8% en janvier 2022. Les principaux produits achetés dans ce pays partenaire sont les fruits et légumes comestibles, le « mil et sorgho », les produits des industries parachimiques, les « bois et ouvrages » et les matières plastiques artificielles qui représentent respectivement 15,9%, 7,1%, 6,9%, 5,4% et 4,1% pour le mois sous revue.