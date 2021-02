Sénégal : les exportations connaissent une hausse de 18,5% en novembre 2020

Les exportations du Sénégal sont évaluées, en novembre 2020, à 163,6 milliards de FCFA contre 138,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 18,5%, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



Ce relèvement, selon le bulletin consulté par PressAfrik, est essentiellement « dû à l’augmentation des expéditions d’arachides non grillées (14,5 milliards de 5 FCFA contre 1 million de FCFA au mois précédent), d’engrais minéraux et chimiques (4,5 milliards de FCFA contre 0,4 milliard de FCFA au mois précédent), de poissons frais de mer (+67,9%) et d’or non monétaire (+17,7%) ».



Toutefois, le repli des exportations d’acide phosphorique (-45,7%) et de titane (-35,5%) a amoindri cette hausse. Comparées au mois de novembre 2019, les expéditions se sont relevées de 28,0%. Leur cumul à fin novembre 2020 s’est établi à 1782,0 milliards de FCFA contre 1801,3 milliards de FCFA pour la même période en 2019, soit une contraction de 1,1%.



Les principaux produits exportés, au cours du mois de novembre 2020, sont l’or non monétaire (46,0 milliards de FCFA), les arachides non grillées (14,5 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (12,5 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (8,9 milliards de FCFA) et les bouillons (7,7 milliards de FCFA). Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (15,5%), la Suisse (15,2%), l’Australie (11,7%), la Chine (10,2%) et l’Inde (6,2%).