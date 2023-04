Sénégal : les femmes demeurent désavantagées par rapport aux hommes sur plusieurs aspects (enquête)

les hommes possèdent plus d’actifs que les femmes

Les résultats de l'étude montrent que deux fois plus d’hommes que de femmes (16% vs. 8%) accèdent au niveau postsecondaire d’éducation au Sénégal. Et les hommes possèdent plus d’actifs que les femmes.Plus d’hommes (75%) que de femmes (40%) disent décider eux-mêmes de la gestion de leur revenu, tandis que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dépendre de l’avis de leur partenaire (22% vs. 1%) ou à être sans revenu (11% vs. 4%).Les Sénégalais soutiennent les principes d’égalité en ce qui concerne l’accès au foncier (72%) et l’éligibilité politique (75%) (Figure 7), mais ils restent divisés sur l’accès égal à l’emploi (52% pour vs. 48% contre).Cependant, seulement 48% de répondants disent que les femmes et les hommes ont les mêmes chances de posséder des terres et d’en hériter dans le pays. Trois sur quatre (74%) disent que les hommes et les femmes ont les mêmes chances de trouver un emploi.La majorité (79%) des répondants affirment qu’il est probable qu’une femme qui est candidate à un poste électif voie sa famille gagner en notoriété. Toutefois, beaucoup pensent qu’elle serait critiquée ou harcelée (50%) ou bien qu’elle aurait des problèmes familiaux (44%).