Sénégal : les travailleurs sociaux se dotent d'un code de déontologie

​La Direction générale de l'action sociale a franchi une étape décisive dans la professionnalisation du travail social au Sénégal en organisant une rencontre pour la validation du rapport préliminaire du code de déontologie des travailleurs sociaux. L'objectif est de doter la profession d'un cadre éthique et réglementaire solide, basé sur des valeurs essentielles telles que la dignité humaine, l'intégrité, la compétence, la confidentialité et la responsabilité envers les usagers.



​« ​Ce qui est attendu, je pense que c'est clair, c'est que les textes qui vont être proposés aux participants soient validés. Ces textes, je rappelle que c'est un rapport final de la consultance qui a démarré depuis un an et qui regroupe deux textes principalement. On a d'abord un projet de décret sur le code de déontologie des travailleurs sociaux du Sénégal, mais nous avons aussi un projet de loi sur l'ordre national des travailleurs sociaux du Sénégal », a déclaré Souleymane Dia, Directeur de la promotion et de la protection des groupes vulnérables.



​L'adoption de ces textes est une étape cruciale pour l'encadrement de la profession. Selon M. Dia, l'appropriation des documents par les participants présents est primordiale avant leur adoption technique. Les prochaines étapes incluront la vulgarisation de ces textes et leur transmission aux plus hautes autorités pour qu'ils soient officiellement adoptés et mis en application. Ces textes devront passer par l'Assemblée nationale pour devenir des lois.



​La mise en place d'un code de déontologie et d'un ordre national marque une avancée significative pour les travailleurs sociaux, renforçant leur rôle et leur crédibilité tout en garantissant une meilleure protection des personnes qu'ils accompagnent.